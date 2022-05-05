Количество ДТП с участием детей в Свердловской области выросло в 2023 году на 6%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. На территории Свердловской области с начала 2022 года зарегистрировано более 700 ДТП, в ...15.01.2015 В 2014 году на территории Екатеринбурга количество ДТП снизилось на 18,7%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В 2014 году в Екатеринбурге произошло 1 тыс. 223 дорожно-транспортных происшествия ...02.07.2012 В Свердловской области количество погибших в ДТП выросло на 34%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2012. «За первое полугодие текущего года, по предварительным данным, в Свердловской области ...11.08.2010 В Свердловской области резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2010. «За 7 месяцев 2010 года на территории Свердловской области зарегистрировано 397 ДТП, в ...16.06.2009 В январе — мае 2009 года на территории Свердловской области зарегистрировано 2044 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2009. На территории Свердловской области в течение января — мая текущего года ...