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Количество ДТП с участием детей в Свердловской области выросло в 2023 году на 6%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. За 11 месяцев 2023 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 319 ДТП с участием детей, это на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.

«На территории Свердловской области за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 319 ДТП с участием несовершеннолетних, это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 343 ребенка получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, восемь детей погибло», — привел статистику А. Спиридонов.

По его словам, из восьми погибших детей шесть были пассажирами в автомобилях. Девятилетняя девочка была сбита, когда переходила «зебру». Еще одним погибшим в ДТП был 13-летний подросток. Он управлял питбайком, превысил скорость и врезался в столб.

А. Спиридонов отметил, что дети были участниками каждого восьмого ДТП с пострадавшими, произошедшего за указанный период в Свердловской области.
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