В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в декабре 2023 года составила 121,7 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 13%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке крупных городов РФ за год увеличилась на 12%. В первой половине года цены росли медленно, основное повышение пришлось на III квартал этого года.



Потенциальный спрос на рынке вторичного жилья в стране в 2023 году оказался на 15% выше, чем в прошлом году, и на 20% ниже, чем в 2021 году.



В свою очередь, объем предложения на вторичном рынке крупных городов РФ и столичных областей за год уменьшился на 25%.