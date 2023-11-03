В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 13%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 119,9 ...03.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...28.02.2023 В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%
УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...