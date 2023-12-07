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Осенью 2023 года свердловчане на 20% чаще стали посещать горячие источники в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Термальные курорты Тюменской области осенью 2023 года посетило на 20% больше туристов из Свердловской области, чем годом ранее. Такой вывод сделали в компании «МегаФон» на основании анализа мобильного трафика.

«Свердловская область второй год подряд занимает четвертую строку в рейтинге регионов, жители которых наиболее активно приезжают на термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило еще почти на 20% больше свердловчан, чем годом ранее», — сообщает пресс-служба сотового оператора. Тюменские курорты также активно посещают жители Югры, Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Уфы и Пермского края.

Трафик свердловских абонентов на территории тюменских термальных курортов вырос в 2023 году на 70% по сравнению с 2022 годом. В компании отметили, что на территории базы отдыха «Сосновый бор», санатория «Сибирь», на термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка и «Верхний бор» по Салаирскому тракту была расширена зона покрытия сети и модернизировано оборудование с поддержкой сети 4G. В результате скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/сек.

«С начала года мы провели около 260 мероприятий по улучшению покрытия, связь и мобильный интернет стали еще надежнее более чем в 56 крупных городах и небольших населенных пунктах Среднего Урала», — отметил технический руководитель свердловского филиала компании «МегаФон» Яков Пахоми.
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