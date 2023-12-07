Осенью 2023 года свердловчане на 20% чаще стали посещать горячие источники в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Свердловчане выбирают отдых на горных курортах Кавказа и Южного Урала. В пятерку ...23.11.2023 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему ...10.07.2023 «МегаФон» возглавил рейтинг Ookla по скорости мобильного интернета и уровню покрытия
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Международная компания Ookla провела независимое исследование, в котором признала ...28.05.2015 Спрос на скоростной интернет от «МегаФона» в Свердловской области вырос в 3 раза
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Спустя год после запуска сети 4G+ компанией «МегаФон» в небольших населенных пунктах ...22.07.2014 ОАО «МегаФон» запустило сеть 4G+ в 14 населенных пунктах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. ОАО «МегаФон» стало предоставлять услуги сверхскоростной мобильной связи 4G+ еще в 14 ...