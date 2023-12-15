Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,15 руб., евро — до 98,86 руб.

УрБК, Москва, 20.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 90,15 руб., европейской — 98,86 руб. На момент закрытия торгов 19 декабря курс доллара США составлял 90,34 руб., евро — 99,07 руб.

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