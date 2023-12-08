Курс доллара США на Московской бирже снизился до 90,50 руб., евро — до 97,59 руб.

УрБК, Москва, 12.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 90,50 руб., европейской — 97,59 руб. На момент закрытия торгов 11 декабря курс доллара США составлял 90,69 руб., евро — 97,70 руб.

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