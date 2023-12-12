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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,90 руб., евро — до 97,04 руб.

УрБК, Москва, 13.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 89,90 руб., европейской — 97,04 руб.

На момент закрытия торгов 12 декабря курс доллара США составлял 89,99 руб., евро — 97,22 руб.
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