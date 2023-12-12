Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,90 руб., евро — до 97,04 руб.

УрБК, Москва, 12.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...11.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,26 руб., евро — до 98,24 руб.
УрБК, Москва, 11.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...08.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,84 руб., евро — до 99,05 руб.
УрБК, Москва, 08.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...07.12.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,62 руб., евро — до 99,89 руб.
УрБК, Москва, 07.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.
УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...