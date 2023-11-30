Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,84 руб., евро — до 99,05 руб.

УрБК, Москва, 08.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.20 мск курс американской валюты составляет 91,84 руб., европейской — 99,05 руб. На момент закрытия торгов 7 декабря курс доллара США составлял 92,10 руб., евро — 99,43 руб.

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