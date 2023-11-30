УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:20

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,84 руб., евро — до 99,05 руб.

УрБК, Москва, 08.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.20 мск курс американской валюты составляет 91,84 руб., европейской — 99,05 руб.

На момент закрытия торгов 7 декабря курс доллара США составлял 92,10 руб., евро — 99,43 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:55 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,62 руб., евро — до 99,89 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

30.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,47 руб., евро — до 96,90 руб.

УрБК, Москва, 30.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

09.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.

УрБК, Москва, 09.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

25.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.

УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года17.11.2023Чужие карты
Архив новостей
Декабрь 2023 (196)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18