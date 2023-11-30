Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,84 руб., евро — до 99,05 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...30.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,47 руб., евро — до 96,90 руб.
УрБК, Москва, 30.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.
УрБК, Москва, 09.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...25.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.
УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.
УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...