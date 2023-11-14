Курс доллара США на Московской бирже снизился до 92,62 руб., евро — до 99,89 руб.

УрБК, Москва, 07.12.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 92,62 руб., европейской — 99,89 руб. На момент закрытия торгов 6 декабря курс доллара США составлял 92,82 руб., евро — 100,15 руб.

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