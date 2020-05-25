В Екатеринбурге владельцы квартиры взыскали с застройщика «Астра-С» более 240 тыс. рублей за многочисленные строительные дефекты

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда ...04.02.2020 Свердловский облсуд обязал «ЛСР. Недвижимость-Урал» выплатить жильцам более 180 тыс. руб. за дефекты в квартире
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2020. Свердловский облсуд обязал АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал» ...20.01.2020 Екатеринбурженка отсудила у застройщика более 2,2 млн рублей за некачественное и несвоевременно сданное в эксплуатацию жилье
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 2,2 млн руб. за некачественное и ...25.07.2018 Житель Екатеринбурга отсудил у РСА более 274,6 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с Российского союза автостраховщиков (РСА) 274,6 тыс. руб. ...19.01.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Милстрит» более 300 тыс. рублей за строительные недостатки в новой квартире
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд взыскал с застройщика ООО «Милстрит» более ...