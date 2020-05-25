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В Екатеринбурге владельцы квартиры взыскали с застройщика «Астра-С» более 240 тыс. рублей за многочисленные строительные дефекты

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Владельцы однокомнатной квартиры на улице Чемпионов в Екатеринбурге взыскали с застройщика ООО «Астра-С» более 240 тыс. руб. за многочисленные строительные дефекты, обнаруженные после приобретения жилья в собственность. Об этом сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

После искового заявления владельцев квартиры Верх-Исетский районный суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила, что выявленные истцами дефекты возникли по причине несоблюдения застройщиками требований нормативно-технической документации при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ.

С учетом уточнения исковых требований истцы просили взыскать с ответчика расходы на устранение недостатков в размере 165 тыс. 409 руб., неустойку за определенный период, компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб., расходы на оформление доверенности — 2,500 тыс. руб., на копировальные услуги — 1 тыс. 940 руб., а также 428 руб. почтовых расходов и штраф.

Иск был удовлетворен частично — истцы получили 165 тыс. 409 руб. на устранение недостатков, неустойку в размере 50 тыс. руб. с дальнейшим начислением процента по день фактического исполнения обязательств, по 3 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу каждого истца, 2,5 тыс. руб. — за нотариальные услуги, 1 тыс. 940 руб. — за копирование, 428 руб. — за почтовые расходы.

Ответчик обратился в облсуд с просьбой снизить неустойку и штраф до 10 тыс. руб. и отказать в части взыскания расходов на копирование, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.
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