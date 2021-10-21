В ЗАТО Свободный без электричества остались 9 тыс. жителей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. 19 декабря в городском округе закрытого территориального образования (ЗАТО) Свободный произошла авария, в результате которой без электроэнергии остались около 9 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Причиной аварии стал обрыв линии электропередачи в лесопарке между пос. Свободный и ул. Зеленая городского округа ЗАТО Свободный. В результате на подстанции Ключевской произошло аварийное отключение электроэнергии.



«Отключение водоснабжения и отопления удалось избежать. Котельная МУП ЖКХ «Кедр», а также насосная станция, предназначенная для подачи холодного водоснабжения, питаются электроэнергией от дизельных генераторов, в связи с чем циркуляция системы теплоснабжения, а также холодного водоснабжения обеспечена», — уточнила пресс-служба облпрокуратуры.



По данному факту надзорным ведомством проводится проверка.