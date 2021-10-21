В ЗАТО Свободный без электричества остались 9 тыс. жителей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. На территории ЗАТО Свободный установили ограничительные мероприятия из-за выявленного ...19.09.2019 В Верхнем Тагиле из-за аварии без холодного водоснабжения остались более 7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В городском округе Верхний Тагил без холодного водоснабжения остались 99 ...13.12.2013 В трех городских округах Свердловской области произошли массовые отключения электроэнергии
В ночь с 12 на 13 декабря в Кировградском, Качканарском и Первоуральском городских округах произошли отключения ...05.03.2013 В Екатеринбурге по ул. 8 Марта произошло аварийное отключение трубопровода
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2013. Сегодня в 07:00 в ГУ МЧС России по Свердловской области поступила информация по факту ...22.02.2011 Без холодной воды во Владивостоке остались более 600 человек
В результате аварии во Владивостоке без холодной воды остались жилые кварталы и учреждения в трех крупных районов ...