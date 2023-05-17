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17.05.2023

В Екатеринбурге на Щорса — 8 Марта из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса — 8 Марта произошла авария на электрических сетях. В результате обесточены жилые дома, не работают светофоры. На работу общественного электротранспорта авария не повлияла, сообщает корреспондент УрБК.

В Екатеринбурге на Щорса — 8 Марта из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

По словам аварийного диспетчера УК «Единый стандарт», которая обслуживает близлежащие дома, на устранение неполадок потребуется два-три часа. На перекрестке, где не работают светофоры, сейчас движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД.

В Екатеринбурге на Щорса — 8 Марта из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

Уточняется, что электричества нет также в магазинах, отделении банка и аптеке.

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