В Екатеринбурге на Щорса — 8 Марта из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

В Екатеринбурге с 6 по 9 мая будет закрыто движение на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Екатеринбурге с 6 по 9 мая специалисты ЕМУП «Гортранс» отремонтируют трамвайные пути ...