В Екатеринбурге на Щорса — 8 Марта из-за аварии на сетях произошло отключение электричества

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса — 8 Марта произошла авария на электрических сетях. В результате обесточены жилые дома, не работают светофоры. На работу общественного электротранспорта авария не повлияла, сообщает корреспондент УрБК.
По словам аварийного диспетчера УК «Единый стандарт», которая обслуживает близлежащие дома, на устранение неполадок потребуется два-три часа. На перекрестке, где не работают светофоры, сейчас движение транспорта регулируют сотрудники ГИБДД.
Уточняется, что электричества нет также в магазинах, отделении банка и аптеке.
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