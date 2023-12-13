Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2023 года. Курс ...12.12.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 76 коп.
УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2023 года. Курс ...08.12.2023 Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 97 коп.
УрБК, Москва, 08.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2023 года. Курс ...08.12.2023 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 08.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2023 года. Курс ...01.12.2023 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро —на 76 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2023 года. Курс ...