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Вчера, 12:02

Заксобрание Свердловской области утвердило законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Депутаты свердловского Заксобрания единогласно одобрили законопроект, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним.

Согласно документу, инициатором которого выступил облпрокурор Борис Крылов, на территории Свердловской области штраф за продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, может составить для юридических лиц до 150 тыс. руб. Продавец же будет вправе отказать в продаже газовой зажигалки, если покупатель не сможет подтвердить документально свое совершеннолетие.

Законопроект в трех чтениях рассматривается на последнем в 2023 году заседании регионального парламента и после утверждения губернатором вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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