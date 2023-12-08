Заксобрание Свердловской области утвердило законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

Увеличить штраф за продажу алкоголя детям в 10 раз предлагают в Госдуме. Как сообщил журналистам руководитель фракции ...

Штраф за продажу алкоголя детям может вырасти в 10 раз

За продажу спиртного несовершеннолетним могут увеличить штраф в 10 раз

За продажу алкоголя детям штрафы для предпринимателей могут возрасти в 10 раз. Поправки в Кодекс об административных ...