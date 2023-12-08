Заксобрание Свердловской области утвердило законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Прокурор Свердловской области Борис Крылов предложил запретить на законодательном ...04.12.2013 Петербургские депутаты запретили детям посещать рюмочные
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, запрещающий несовершеннолетним посещать питейный ...01.08.2013 Уругвайские парламентарии одобрили продажу марихуаны
Нижняя палата парламента Уругвая одобрила законопроект, легализующий продажу марихуаны. Русская служба Би-би-си. Если, ...20.06.2012 Штраф за продажу алкоголя детям может вырасти в 10 раз
Увеличить штраф за продажу алкоголя детям в 10 раз предлагают в Госдуме. Как сообщил журналистам руководитель фракции ...22.05.2012 За продажу спиртного несовершеннолетним могут увеличить штраф в 10 раз
За продажу алкоголя детям штрафы для предпринимателей могут возрасти в 10 раз. Поправки в Кодекс об административных ...