Прокурор Свердловской области Борис Крылов предложил запретить продажу подросткам газовых зажигалок

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Прокурор Свердловской области Борис Крылов предложил запретить на законодательном уровне продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Об этом сообщила в своем Telegram-канале спикер среднеуральского Заксобрания Людмила Бабушкина.



Поводом для этой инициативы стала статистика отравления газом среди подростков.



«В последнее время в регионе врачи-наркологи отметили рост отравлений подростков сжиженным углеводородным газом — школьники покупают газовые зажигалки либо заправочные баллоны и вдыхают газ», — пишет Людмила Бабушкина.



Согласно будущему законопроекту, продавец будет вправе отказать в продаже газовой зажигалки, если покупатель не сможет подтвердить документально свое совершеннолетие. За продажу несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа продавец несет административную ответственность.



Закон будет рассмотрен на заседании Заксобрания Свердловской области 19 декабря 2023 года.