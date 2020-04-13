Прокурор Свердловской области Борис Крылов предложил запретить продажу подросткам газовых зажигалок

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. Очередное 43-е заседание Заксобрания Свердловской области состоится 21 апреля. Такое ...05.12.2019 Заксобрание Свердловской области 10 декабря в первом чтении рассмотрит законопроект об установлении налога на имущество организаций
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Вопрос о внесении изменений в закон Свердловской области об установлении налога на ...11.10.2016 Депутаты избрали спикера Заксобрания Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2016. Людмила Бабушкина вновь стала председателем Законодательного собрания Свердловской ...03.03.2016 Аксенов намерен запретить продажу настойки боярышника
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить свободную продажу настойки боярышника. Об этом сообщает его ...22.05.2012 За продажу спиртного несовершеннолетним могут увеличить штраф в 10 раз
За продажу алкоголя детям штрафы для предпринимателей могут возрасти в 10 раз. Поправки в Кодекс об административных ...