Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 19.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 71,96 коп., до 90,41 руб., евро — на 33,92 коп., до 98,75 руб.