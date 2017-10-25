В Екатеринбурге количество автосалонов выросло на 36,5%

УрБК, Москва, 25.10.2017. Общее количество официальных дилеров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей за девять ...21.01.2016 В Екатеринбурге в 2015 году закрылись 6 автосалонов
В Екатеринбурге в 2015 году закрылись 6 автосалонов, еще 8 сменили дилерство. Об этом сегодня на пресс-конференции ...21.01.2016 В Екатеринбурге в 2015 году закрылись 6 автосалонов
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году закрылись 6 автосалонов, еще 8 сменили дилерство. Об этом ...09.08.2013 С начала 2013 года количество автосалонов в Екатеринбурге выросло до 66
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. С начала 2013 года в уральской столице открылось 5 автомобильных салонов и один ...21.12.2012 Свердловская область лидирует среди субъектов РФ по количеству автосалонов
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. Свердловская область находится на 3-м месте в стране по количеству автосалонов среди ...