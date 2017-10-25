В Екатеринбурге количество автосалонов выросло на 36,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. По данным картографического сервиса 2ГИС, с января 2022 по ноябрь 2023 года общее количество автосалонов в 16 крупных российских городах выросло на 28,4%, составив более 4 тыс. 026 единиц. Согласно исследованию, в отчетном периоде в тройку лидеров по приросту автосалонов вошли Казань, где количество автосалонов увеличилось на 49,2%, Самара (+40,3%) и Екатеринбург (+36,5%). Эксперты отмечают, что более половины всех автодилеров предлагают автомобили только китайского автопрома.

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