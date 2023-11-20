Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 8,6% меньше уровня предыдущего месяца (2 тыс. 162 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 10-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,6 тыс. ед.), на второй — Московская область (3,9 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (3,6 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (3,2 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (3,2 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача автокредитов в Санкт-Петербурге (на 21,4%), Иркутской (на 17,1%), Ленинградской (на 16,6%) и Московской (на 14,5%) областях, а также в Пермском крае (на 14,4%).



В целом по стране в ноябре этого года выдали 73,6 тыс. автокредитов, что на 8,4% меньше показателя предыдущего месяца (80,3 тыс. ед.).