Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало трамвайного движения в Академическом районе с 22 декабря

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное движение. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.



По его словам, в Академический будут ездить трамваи маршрута № 1. На нем сейчас эксплуатируется 12 вагонов, большая часть из них — двухсоставные. После новогодних праздников планируется запустить трамвайное движение и в микрорайоне Солнечный.



Также администрация Екатеринбурга работает над концессионным соглашением, касающимся трамвайного движения в Академическом районе с заездом в микрорайон Широкая Речка. Объем концессии составит 29 млрд руб. Для проекта понадобится 85 новых трамвайных вагонов. Стоимость одного вагона составляет 160 млн руб., отметил А. Орлов.