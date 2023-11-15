УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:27

УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. На третьем этаже Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) открылся зал для занятий киберспортом. В церемонии открытия площадки приняли участие ректор университета Яков Силин, президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов и заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, сообщает пресс-служба УБРиР.

УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ

Игровые компьютеры были собраны по специальному техническому заданию, чтобы они отвечали современным требованиям по производительности и скорости. В зале оборудовано 10 мест для игроков, два места для судей и телевизоры, куда выводится трансляция состязаний для удобства зрителей. Таким образом, в зале можно проводить даже соревнования международного уровня. 23 декабря новый полигон будет представлен гостям круглого стола по развитию киберспорта на Урале.

УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ

«Киберспорт сегодня официально признан во всем мире и активно развивается у нас в стране, в том числе, в Свердловской области. Растет популярность киберспортивных турниров у молодежи. УБРиР стремится быть в русле инновационных трендов, и потому мы посчитали необходимым поддержать в этом проекте нашего партнера — главный финансовый вуз Урала», — отметил А. Долгов.

Фото предоставлены пресс-службой УБРиР
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2023 На должность президента УБРиР утвержден Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. На заседании совета директоров, состоявшемся 15 ноября, Алексей Долгов был утвержден на ...

22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...

22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...

16.11.2015 Михаил Федоров не будет принимать участие в выборах ректора УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. Ученый совет Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) утвердил ...

09.07.2014 ОАО «УБРиР» и УрГЭУ подписали рамочное соглашение о реализации проекта по выпуску «кампусной карты»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2014. Сегодня, 9 июля, президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Антон ...

Популярные новости
24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года24.11.2023Татьяна Янтюшева: Исправление исторических ошибок в ЕГРН — одна из ключевых задач Росреестра06.12.2023Эхо коммунальных войн21.11.2023Долги свердловчан по взносам на капремонт выросли на 10,5% в III квартале 2023 года
Архив новостей
Декабрь 2023 (404)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1