УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. На заседании совета директоров, состоявшемся 15 ноября, Алексей Долгов был утвержден на ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...16.11.2015 Михаил Федоров не будет принимать участие в выборах ректора УрГЭУ
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. Ученый совет Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) утвердил ...09.07.2014 ОАО «УБРиР» и УрГЭУ подписали рамочное соглашение о реализации проекта по выпуску «кампусной карты»
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2014. Сегодня, 9 июля, президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Антон ...