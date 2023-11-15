УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ

Фото предоставлены пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. На третьем этаже Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) открылся зал для занятий киберспортом. В церемонии открытия площадки приняли участие ректор университета Яков Силин, президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов и заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, сообщает пресс-служба УБРиР.Игровые компьютеры были собраны по специальному техническому заданию, чтобы они отвечали современным требованиям по производительности и скорости. В зале оборудовано 10 мест для игроков, два места для судей и телевизоры, куда выводится трансляция состязаний для удобства зрителей. Таким образом, в зале можно проводить даже соревнования международного уровня. 23 декабря новый полигон будет представлен гостям круглого стола по развитию киберспорта на Урале.«Киберспорт сегодня официально признан во всем мире и активно развивается у нас в стране, в том числе, в Свердловской области. Растет популярность киберспортивных турниров у молодежи. УБРиР стремится быть в русле инновационных трендов, и потому мы посчитали необходимым поддержать в этом проекте нашего партнера — главный финансовый вуз Урала», — отметил А. Долгов.