УБРиР получил премию за успешное социальное партнерство с УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Президент Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов и ректор ...18.12.2023 УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. На третьем этаже Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) ...09.07.2018 УБРиР наградил лучших выпускников РГППУ
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отметил лучших выпускников Российского ...02.02.2015 УБРиР победил в номинации премии «Лучший банк-2014»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2015. Уральский банк реконструкции и развития победил в главной номинации премии — «Лучший ...19.09.2012 ОАО «УБРиР» заключило соглашение о сотрудничестве с AKA Export Finance Bank
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2012. Уральский банк реконструкции и развития заключил рамочное соглашение с AKA Export ...