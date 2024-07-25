УБРиР получил премию за успешное социальное партнерство с УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил награду «Лучший работодатель-партнер УрГЭУ». Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Награждение победителей премии состоялось в Уральском государственном экономическом университете. УБРиР выиграл в номинации «Лидер в социальном партнерстве». Ректор университета Яков Силин вручил директору департамента персонала банка Тамаре Бурминской памятный диплом и статуэтку.



По словам Т. Бурминской, совместная работа банка и университета формирует бренд работодателя. Она отметила, что уральский вуз является ключевым учебным заведением в сфере финансов и давним партнером банка. В следующем году руководство УБРиР планирует развивать сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты.



Напомним, что в конце 2023 года при поддержке УБРиР в университете открылся специализированный зал для занятий киберспортом. Площадка оборудована современной компьютерной и мультимедийной инфраструктурой для проведения соревнований самого высокого уровня. Летом этого года банк и университет заключили рамочное соглашение о сотрудничестве на пятилетний период. Документ предусматривает, в том числе, участие экспертов УБРиР в аттестационных мероприятиях, проведение спикерами банка открытых лекций и мастер-классов для студентов.