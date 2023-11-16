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Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 18.12.2023. Число проданных легковых автомобилей с пробегом в России составило в ноябре 2023 года 458,1 тыс. штук, что на 0,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, пишет ТАСС, ссылаясь на данные агентства «Автостат».

«В ноябре 2023 года россияне купили 458,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года», — цитирует ТАСС статистику агентства.

Чаще всего россияне отдавали предпочтение марке Lada: в ноябре 2023 года было продано 111,1 тыс. машин (+5,6% по отношению к ноябрю 2022 года). На втором и третьем местах — бренды Toyota (50,4 тыс., минус 5,4%) и Kia (24,7 тыс., минус 0,7%).

Самой популярной моделью в ноябре стала Lada 2114 «Самара-2» (было продано 10,3 тыс. штук, +4,1%).
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