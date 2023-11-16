Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Продажи подержанных автомобилей в России падают второй месяц подряд. В октябре их объем был ...14.07.2023 В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей
В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне ...14.07.2023 В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей
УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...17.06.2022 Продажи автомобилей с пробегом в РФ за год сократились на 30%
УрБК, Москва, 17.06.2022. По итогам мая 2022 года в России было продано 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это ...13.12.2016 По итогам ноября рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 12%
УрБК, Москва, 13.12.2016. В ноябре 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 447,3 тыс. ...