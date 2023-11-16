Продажи подержанных автомобилей в России в ноябре 2023 года снизились на 0,5%

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УрБК, Москва, 13.12.2016. В ноябре 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 447,3 тыс. ...