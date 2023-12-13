Синоптики прогнозируют плюсовые температуры на Среднем Урале

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Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...

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УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...