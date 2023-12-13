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Сегодня, 12:02

Синоптики прогнозируют плюсовые температуры на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), на этой неделе в Свердловской области возможна оттепель, после чего воздух начнет понемногу остывать, но существенного похолодания не ожидается.

Так, 18 декабря в Екатеринбурге дневная температура составит минус 9-11 градусов, 19 декабря — минус 5-7 градусов, 20 декабря — около нуля, а 21 декабря, по предварительным данным, столбики термометра поднимутся на два градуса выше нуля.

В ближайшие дни на территории региона временами будет идти небольшой снег.
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