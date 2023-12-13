Синоптики прогнозируют плюсовые температуры на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...11.12.2023 Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...06.12.2023 В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...