На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области на следующей неделе прогнозируется потепление. Также синоптики ...12.02.2024 К середине недели в Екатеринбурге похолодает до минус 25 градусов
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Екатеринбурге на этой неделе столбики термометров опустятся до 25 градусов ниже нуля. ...13.12.2023 В Свердловской области до конца недели температура поднимется до климатической нормы
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Действие предупреждения об аномально холодной погоде на территории Свердловской области ...30.11.2023 На Среднем Урале на следующей неделе похолодает до минус 13 градусов
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В декабре в Свердловской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. ...08.02.2021 Синоптики прогнозируют сильное похолодание и метель на Среднем Урале до 10 февраля
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области с 8 по 10 февраля 2021 года прогнозируются метель и похолодание ...