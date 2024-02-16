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На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В частности, до 24 февраля ночью ожидается температура воздуха минус 19-24 градуса, днем — минус 7-12 градусов. На севере региона столбики термометра поднимутся на 5 градусов выше. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью она составит минус 8-13 градусов, днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что до конца февраля на Среднем Урале не будет существенных осадков.
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