На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



В частности, до 24 февраля ночью ожидается температура воздуха минус 19-24 градуса, днем — минус 7-12 градусов. На севере региона столбики термометра поднимутся на 5 градусов выше. В последней пятидневке февраля температура повысится: ночью она составит минус 8-13 градусов, днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.



Кроме того, синоптики прогнозируют, что до конца февраля на Среднем Урале не будет существенных осадков.