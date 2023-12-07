Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2023 года. Курс доллара США вырос на 2,25 коп., до 89,69 руб., евро — на 68,09 коп., до 98,41 руб.