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В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках в январе-ноябре подорожал на 17%

УрБК, Челябинск, 15.12.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в январе-ноябре 2023 года составила 4,4 млн руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость «квадрата» жилья в новостройках столицы Южного Урала за 11 месяцев этого года составила 84 тыс. руб., увеличившись на 17% относительно аналогичного периода прошлого года.

Спрос на объекты на первичном рынке Челябинска за год снизился на 8%, предложение, напротив, выросло — на 3%.

Кроме того, в исследовании отдельно рассмотрены студии в новостройках городов РФ. В Челябинске их средняя стоимость в ноябре этого года составила 2,4 млн руб. (+14% к тому же периоду 2022 года). «Квадрат» студий за год подорожал на 18%, до 92 тыс. руб. Спрос на такие объекты снизился на 16%, а предложение осталось неизменным.

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или ее отмены. Он считает, что новостройки продолжат оставаться намного более доступным сегментом жилья по размеру ипотечного платежа, что тоже будет поддерживать спрос.
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