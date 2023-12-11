В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках в январе-ноябре подорожал на 17%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на первичном рынке в январе-ноябре 2023 года ...Вчера, 09:03 В Челябинске спрос на недвижимость на вторичном рынке за месяц снизился на 15%
УрБК, Челябинск, 14.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ноябре 2023 месяца ...11.12.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» недвижимости на первичном рынке за год выросла на 30%
УрБК, Челябинск, 11.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в ноябре 2023 года ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...29.09.2023 В Челябинске спрос на жилье на первичном рынке за квартал вырос на 40%
УрБК, Челябинск, 29.09.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...