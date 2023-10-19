На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» на 30% превысило показатель того же периода прошлого года. При этом количество активных резюме за год увеличилось на 43%, говорится в исследовании hh.ru.



По итогам ноября этого года на одну вакансию медработника в регионе приходится всего 1,9 активного резюме, что свидетельствует об остром дефиците кадров. При этом на одну вакансию врача — одно активное резюме, на одну вакансию медсестры — 2,7 резюме, на вакансию фармацевта — 1,2 резюме.



Что касается средней предлагаемой зарплаты в этой сфере, в ноябре в регионе она составила 47 тыс. руб. (год назад — 40 тыс. руб.), по стране — 49,9 тыс. руб. (год назад — 40 тыс. руб.)



Средние ожидания соискателей-медиков выше — 50 тыс. руб. (годом ранее — 43,3 тыс. руб.), по стране — 60 тыс. руб. (годом ранее — 50 тыс. руб.).