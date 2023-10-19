На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%

За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было открыто на 27% больше ...19.10.2023 На Среднем Урале спрос на медиков за год вырос на 27%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...