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Сегодня, 12:01

На Среднем Урале спрос на медиков за год вырос на 27%

За девять месяцев 2023 года в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области было открыто на 27% больше вакансий, чем за тот же период предыдущего года. При этом число активных резюме выросло лишь на 15%. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Согласно исследованию, по итогам сентября этого года на одну медицинскую вакансию в регионе приходится всего 1,9 активного резюме, что свидетельствует об остром дефиците соискателей.

При этом на одну вакансию врача приходится 0,9 активного резюме, медсестры — 2,9 резюме, фармацевта —1,2 резюме.

Что касается средней предлагаемой зарплаты в сфере «Медицина, фармацевтика», в январе-сентябре 2023 года она составила в регионе 43,6 тыс. руб. (годом ранее — 38,9 тыс. руб.). В то же время средние ожидания соискателей-медиков выше — 49 тыс. руб. (год назад — 40,3 тыс. руб.).
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