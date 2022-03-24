Свердловчанин отсудил 1 млн рублей компенсации за травму своего ребенка в аквапарке «Лимпопо»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...09.12.2019 Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тысяч рублей компенсации ...06.12.2018 В Каменске-Уральском «Мегамарт» заплатит 60 тыс. рублей клиентке за сломанную руку на территории магазина
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Пострадавшая из-за наледи клиентка магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском взыскала с ...02.10.2018 Рабочий екатеринбургского ООО «Предприятие «Трубопласт» получит 180 тыс. рублей за производственную травму
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. За производственную травму пятилетней давности работник получит 180 тыс. руб. ...26.08.2014 Екатеринбургский аквапарк «Лимпопо» закрывается с 1 сентября на ремонтные работы
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. Екатеринбургский аквапарк «Лимпопо» с 1 по 7 сентября 2014 года будет закрыт на ...