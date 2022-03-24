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Свердловчанин отсудил 1 млн рублей компенсации за травму своего ребенка в аквапарке «Лимпопо»

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал со страховой компании екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» 1 млн руб. компенсации морального вреда и судебные расходы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре 2021 года мужчина отдыхал в аквапарке с годовалым сыном. На лестнице около бассейна он поскользнулся и упал. Отец пострадал незначительно, а младенец получил травмы.

«Бригада скорой помощи доставила их в ДГКБ 9, где мальчику пришлось провести несколько дней. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении.

Мужчина подал в Красногорский районный суд Каменска-Уральского иск о взыскании со СПАО «Ингосстрах» (страховой компании аквапарка) компенсации морального вреда в размере 3 млн руб., также истец просил взыскать 3 тыс. руб. судебных расходов. Иск был удовлетворен частично, компенсация составила 1 млн руб.

Ответчик подал апелляцию в свердловский облсуд на том основании, что сотрудники аквапарка не обязаны контролировать соблюдение посетителями правил поведения, следовательно, вины аквапарка в ЧП нет. Однако суд жалобу отклонил.
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