Сегодня, 12:14

Суд взыскал с аквапарка «Лимпопо» компенсацию 60 тысяч рублей за травму посетителя

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Верхнесалдинский районный суд взыскал с екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» 60 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда за травмирование посетителя. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

В августе 2022 года жительница Верхней Салды с несовершеннолетним сыном отдыхали в аквапарке «Лимпопо». В какой-то момент ребенок поскользнулся и порезался о сколотый угол кафельной плитки сливной решетки.

Спустя полтора года мать пострадавшего направила владельцу аквапарка претензию, тот предложил обращаться в страховую компанию. В декабре 2024 года пострадавшая обратилась в Верхнесалдинский районный суд с иском о взыскании морального вреда в сумме 200 000 рублей за некачественно оказанные услуги. Со страховой компании в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей.
