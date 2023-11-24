Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — вырос на 78 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 21,85 коп., до 89,67 руб., евро — вырос на 78,77 коп., до 97,73 руб.