Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,46%

УрБК, Москва, 14.12.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,60 руб., евро — 97,85 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,46%, европейской — вырос на 0,83%.

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