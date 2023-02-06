Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,25%

УрБК, Москва, 14.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,75 руб., евро — 79,27 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,09%, европейской — вырос на 0,25%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%

УрБК, Москва, 03.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,63 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%

УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%

УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%

УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...