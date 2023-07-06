На стройплощадке «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге украсили гирляндами восьмиметровую ель

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Строители компании «Атомстройкомплекс» нарядили к Новому году восьмиметровую ель на стройплощадке школы на ул. Советской. Об этом сообщает пресс-служба строительного холдинга.Дерево планировали убрать, но в итоге удалось проложить коммуникации и дороги для проезда спецтехники в объезд ели. После сдачи здания школы на 1,5 тыс. мест она окажется рядом с главным входом, и в преддверии Нового года украшать ее гирляндами смогут уже ученики, отметили в компании.«Атомстройкомплекс» ежегодно вносит свой вклад в новогоднее украшение Екатеринбурга. Праздничное оформление получили и другие строительные площадки: ЖК «Северное сияние» и NOVA park, «Северный Химмаш», «Квартал Энтузиастов», «Просторы» и «Река». Застройщик украсил и свой главный офис персонажами из сказки «Щелкунчик». Ежегодно компания преображает к Новому году пешеходную часть улицы Красноармейской: гирляндами украшены деревья и фонари, а возле усадьбы Шумкова установлена пушистая ель», — отметили в пресс-службе холдинга.Также компания «Атомстройкомплекс» установила новогодние елки в своих подшефных учреждениях: в областном детском хосписе и в центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района.