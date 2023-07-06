На стройплощадке «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге украсили гирляндами восьмиметровую ель

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...22.12.2022 Компания «Атомстройкомплекс» к Новому году украсила стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила стройплощадки, свой офис ...13.01.2022 «Атомстройкомплекс» брендирует строительные краны
Компания установит на всех стройплощадках специальные световые вывески ...27.12.2021 «Атомстройкомплекс» к Новому году украсил главный офис и территорию у строительных объектов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила свой главный офис и ...