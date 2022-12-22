«Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение Екатеринбурга в номинации «Лучшее новогоднее оформление строительной организации». Награда вручена за украшение улицы Красноармейской, где компания второй год подряд ставит новогоднюю елку, украшает гирляндами деревья и усадьбу Шумкова. В этот раз там также появились ледяные фигуры, сообщает пресс-служба застройщика.





Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга



В конкурсе участвовали муниципальные и коммерческие организации: образовательные учреждения, заводы, городские парки, магазины и кафе — все те, кто внес свой вклад в общую атмосферу праздника в Екатеринбурге. Награды вручали глава города Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов.





Фото: Федор Серков



Креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов отметил, что миссия компании заключается в том, чтобы сделать уральскую столицу современной и привлекательной для жизни. Поэтому девелопер не только строит и реконструирует здания и инфраструктурные объекты, но и поддерживает развитие айдентики города, создание особой атмосферы и настроения.



«С этой целью наша компания организовала и уже третий год проводит паблик-арт программу «ЧО», создавая на улицах города новые точки притяжения — паблик-арт объекты современных художников. Конечно, мы также принимаем участие в новогоднем оформлении города. Однако встает вопрос, каким оно должно быть, должно ли учитывать нашу идентичность? В преддверии следующего нового года мы бы с радостью приняли участие в разработке концепции новогоднего оформления с привлечением известных уральских художников, чтобы даже Новый год в Екатеринбурге был особенным, уральским», — заключил Н. Харисов.