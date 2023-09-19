Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...31.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...16.05.2023 Свердловские перевозчики смогут приобрести более 200 автобусов с помощью новой программы господдержки
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе ...21.05.2013 Екатеринбургу и Нижнему Тагилу выделят более 100 млн рублей на приобретение газомоторных автобусов
Правительство Свердловской области выделит 120 млн руб. муниципалитетам на приобретение автобусов, работающих на ...13.04.2009 Свердловская область получит из федерального бюджета 631 млн. рублей на закупку автобусов и спецавтотранспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2009. Свердловской области из федерального бюджета будет выделено 631 млн. рублей на закупку ...