Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить больше вместительных автобусов для городских и междугородних маршрутов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,5 млрд руб. на закупку 300 автобусов, сообщили в департаменте информполитики региона.



«Всего за счет федеральных и муниципальных средств перевозчики смогут компенсировать 70% от стоимости закупленного транспорта. Уже до конца года автобусы начнут поступать в муниципалитеты, а до марта 2024 года все машины должны выйти на маршруты», — указано в сообщении.



За счет федеральной субсидии планируется закрыть 10% потребности перевозчиков в автопарке. Их стимулируют заменять микроавтобусы машинами большого и среднего класса. В проекте будет участвовать 15 свердловских муниципалитетов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск и Байкаловский район.