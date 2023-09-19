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Свердловской области выделено 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на покупку 300 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить больше вместительных автобусов для городских и междугородних маршрутов. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,5 млрд руб. на закупку 300 автобусов, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Всего за счет федеральных и муниципальных средств перевозчики смогут компенсировать 70% от стоимости закупленного транспорта. Уже до конца года автобусы начнут поступать в муниципалитеты, а до марта 2024 года все машины должны выйти на маршруты», — указано в сообщении.

За счет федеральной субсидии планируется закрыть 10% потребности перевозчиков в автопарке. Их стимулируют заменять микроавтобусы машинами большого и среднего класса. В проекте будет участвовать 15 свердловских муниципалитетов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск и Байкаловский район.
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