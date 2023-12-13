Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 14.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 32,32 коп., до 89,89 руб., евро — на 45,30 коп., до 96,95 руб.