В Богдановиче возбуждено уголовное дело о теневом выводе денежных средств с моментальных банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Городская прокуратура Богдановича провела проверку по поступившей информации МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу о коммерческих организациях, которые могут быть связаны с теневым выводом денежных средств через фиктивные трудовые отношения. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Житель Богдановича рассказал следствию, что в период с января по май 2023 года он за вознаграждение оформил на свое имя пять моментальных банковских карт, которые его посредник из Екатеринбурга передавал третьим лицам для обналичивания.



По результатам проверки органы следствия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».



Расследование контролируется прокуратурой.