В Богдановиче возбуждено уголовное дело о теневом выводе денежных средств с моментальных банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение в отношении местного ...18.03.2020 В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о контрабанде в Азербайджан 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2020. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о контрабанде в Азербайджан 2 млн руб. ...29.06.2016 Возбуждено уголовное дело о хищении 230 тыс. рублей в Екатеринбургском центре занятости
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2016. Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств сотрудниками ...29.06.2016 В Ирбите возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2016. В Ирбите возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального ...04.09.2012 Управляющая компания Красноуральска похитила у жителей более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2012. Прокуратура города Красноуральска провела проверку деятельности ТСЖ «Квартал» и ООО ...