Официальный курс доллара США снизился на 76 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 13.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 76,88 коп., до 90,21 руб., евро — на 67,39 коп., до 97,40 руб.