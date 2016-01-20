Арбитражный суд признал «Связной» банкротом

УрБК, Москва, 20.01.2016. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал Связной банк банкротом, передает РИА ...15.10.2014 ООО «Спецэнергострой-Инжиниринг» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2014. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ...25.03.2014 ООО «ДиоС» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2014. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по заявлению Федеральной налоговой ...24.10.2013 ООО «Мехстрой» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2013. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ...16.09.2013 ООО «Чистый дом» признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по заявлению ГУП СО ...