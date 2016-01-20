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Арбитражный суд признал «Связной» банкротом

УрБК, Москва, 12.12.2023. Арбитражный суд Москвы признал сотового ритейлера «Связной» банкротом. В отношении компании открыли процедуру конкурсного производства, пишет РИА «Новости».

В июне ООО «Сеть Связной» инициировало через суд начальную процедуру банкротства — наблюдение. Объем задолженностей компании тогда составлял 53,9 млрд руб., а активов — 66,7 млрд руб. (из них 28,3 млрд руб. — дебиторская задолженность). Временный управляющий «Связного» Антон Сычев недавно заявил в суде, что он выявил признаки преднамеренного банкротства, пишет агентство.

На прошедшем заседании по просьбе А. Сычева суд освободил его от обязанностей управляющего и утвердил на это место Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих «Авангард».

«Новый управляющий сообщил, что восстановление платежеспособности должника невозможно, при этом у компании достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства», — сообщает РИА «Новости». Отчет он должен будет подготовить в июне.
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