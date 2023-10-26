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Мошенники придумали две схемы с использованием новых банкнот номиналом в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России описал две схемы мошенничества, в которых используются новые купюры номиналом 5 тыс. руб., недавно появившиеся в обороте. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регулятора.

Согласно первому сценарию, телефонные мошенники убеждают жертв скачать телефонное приложение «Банкноты Банка России», но ссылку дают на фальшивую программу, дающую им удаленный доступ к смартфону жертвы. Далее через телефонные банковские приложения они могут похитить деньги.

В рамках второй схемы мошенники представляются сотрудниками социальных служб, ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые пятитысячные купюры на новые. Жертвам подсовывают фальшивые банкноты.

«Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом «обмена денег», — отмечается в Telegram-канале ЦБ РФ.
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