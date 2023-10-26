Мошенники придумали две схемы с использованием новых банкнот номиналом в 5 тыс. рублей

Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. руб. Злоумышленники от имени ...26.10.2023 ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами
УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. ...28.10.2021 На Среднем Урале фальшивые пятитысячные купюры составили 91% от всех подделок
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. За девять месяцев 2021 года в банковском секторе Свердловской области выявили 515 ...28.12.2017 В офисах и банкоматах СКБ-банка появились новые банкноты номиналом 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже ...16.11.2017 Россияне покупают новые купюры по ценам дороже номинала
В России отмечены случаи покупки новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. Об этом со ...