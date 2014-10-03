Регистратор доменных имен GoDaddy 31 декабря 2023 года уничтожит аккаунты россиян

Международная корпорация ICANN разрешила использовать домен верхнего уровня «.рус». Об этом сообщает портал «Лента.ру» ...16.02.2012 УрФУ добивается запрета на регистрацию доменного имени urfu.ru
Уральский федеральный университет пытается блокировать регистрацию доменного имени urfu.ru в Арбитражном суде ...16.02.2012 Уральский федеральный университет пытается блокировать регистрацию доменного имени urfu.ru
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2012. Уральский федеральный университет пытается блокировать регистрацию доменного имени ...13.11.2010 Домен .рф за 24 часа вошел в топ-20 доменных зон в Европе
За сутки после старта открытой регистрации доменных имен зона .рф вошла в число 20 крупнейших доменных зон Европы, ...12.11.2010 В первый день открытой регистрации в домене .рф куплено более 200 тыс. имен
УрБК, Москва, 12.11.2010. В доменной зоне .рф за первые 12 часов открытой регистрации, начавшейся в полдень четверга, в ...