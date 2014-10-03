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Регистратор доменных имен GoDaddy 31 декабря 2023 года уничтожит аккаунты россиян

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Крупнейший мировой регистратор доменных имен GoDaddy (США) разослал уведомление о том, что с 31 декабря 2023 года прекращает предоставление услуг, в том числе по регистрации доменных имен для всех клиентов из России.

Как говорится в сообщении сервиса, зарегистрированные россиянами учетные записи будут заблокированы. GoDaddy дает возможность клиентам из РФ, зарегистрировавшим домен на сервисе, до 31 декабря 2023 года передать права на свои домены другому регистратору.

«Для всех остальных продуктов ваш доступ ко всем данным и контенту, хранящимся у нас, будет прекращен с 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам резервные копии. Соответственно, мы с уважением просим вас восстановить ваши данные и передать все продукты, которые у вас есть, новому поставщику до этой даты. У вас не будет доступа к вашей учетной записи и затронутому продукту после их прекращения», — сообщает сервис.
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