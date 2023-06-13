Минстрой зафиксировал снижение цен на строительные материалы

УрБК, Москва, 13.06.2023. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились депутаты профильного комитета Госдумы с ...20.04.2023 Cталь и арматура в России с начала февраля подорожали на 30%
УрБК, Москва, 20.04.2023. С начала февраля текущего года сталь и арматура в России подорожали на 30%, стальные трубы — ...10.03.2023 В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл
Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек Файзуллин в программе ...10.03.2023 В Минстрое отмечают новый виток роста цен на строительный металл
УрБК, Москва, 10.03.2023. Минстрой зафиксировал новый виток роста цен на строительный металл. Глава ведомства Ирек ...14.10.2021 Минэкономики РФ предлагает изменить подход к определению цен строительных госконтрактов
УрБК, Москва, 14.10.2021. Минэкономики РФ предложило изменить систему определения цен государственных контрактов в ...