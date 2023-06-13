Минстрой зафиксировал снижение цен на строительные материалы

УрБК, Москва, 13.06.2023. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились депутаты профильного комитета Госдумы с ...

Cталь и арматура в России с начала февраля подорожали на 30%

УрБК, Москва, 20.04.2023. С начала февраля текущего года сталь и арматура в России подорожали на 30%, стальные трубы — ...