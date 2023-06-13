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Минстрой зафиксировал снижение цен на строительные материалы

УрБК, Москва, 12.12.2023. В период с 8 ноября по 6 декабря в России снизились цены на ряд ключевых стройматериалов (арматурную сталь, кирпич, битум и другие). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Наблюдается снижение цен на сталь арматурную (на 7,7%), битум (на 3,3%), трубы стальные электросварные (на 1,9%), кабель силовой алюминиевый (на 0,8%), кирпич (на 1,4%), портландцемент (на 0,4%). Средняя динамика цен по всем позициям за последний месяц составила 0,3%», — сообщает пресс-служба министерства.

Тенденцию издание объясняет окончанием активного строительного сезона. Ранее сообщалось, что в июне депутаты Госдумы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой изучить обоснованность повышения цен на стройматериалы.
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