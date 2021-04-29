ФАС проверит обоснованность повышения цен на стройматериалы

УрБК, Москва, 13.06.2023. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратились депутаты профильного комитета Госдумы с просьбой проверить обоснованность подорожания стройматериалов. Об этом сообщает газета «Известия».



Отмечается, что в последние полтора месяца наблюдается дефицит каменной ваты, используемой в качестве утеплителя. На этом фоне в мае она стоила на 50-60% дороже, чем в апреле. Также известно о росте цен с января по май на арматуру (плюс 26%) и стальные трубы (плюс 14%). Из-за этого дорожает строительство и само жилье. В связи с этим парламентарии просят проверить обоснованность роста цен, чтобы избежать секуляризации на рынке.



В ФАС сообщили, что не получили обращение, но изучают ситуацию самостоятельно.



«В рамках него служба уже направила запросы производителям теплоизоляционных материалов. Полученные сведения будут проанализированы, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры», — говорится в ответе ведомства.