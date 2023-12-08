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Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 76 коп.

УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 65,56 коп., до 90,98 руб., евро — на 76,40 коп., до 98,07 руб.
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