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Вчера, 16:23

УБРиР был принят в состав южноуральского «Союза промышленников и предпринимателей»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал участником Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и на заседании правления организации 6 декабря был официально принят в состав объединения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Свидетельство о вступлении в Союз было вручено вице-президенту — финансовому директору УБРиР Владимиру Слипенькину.

Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что в Челябинской области сегодня клиентов обслуживает 21 отделение УБРиР — это второй из более чем 40 регионов присутствия банка по масштабу филиальной сети. Также около 4 тыс. челябинских предприятий сотрудничают с банком, и доверие со стороны бизнеса растет — с начала 2023 года объем депозитов региональных корпоративных клиентов в УБРиР вырос на четверть.

«Банк готов включиться в работу Союза промышленников и предпринимателей, применяя знания и опыт своих специалистов как из челябинских подразделений, так и головного офиса», — сказал Алексей Долгов.

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области ведет свою историю с 1993 года и объединяет предприятия, вклад которых в валовой региональный продукт достигает 70%. В состав объединения входят более 120 предприятий разных отраслей — металлургии, машиностроения, ОПК, легкой и пищевой промышленности, банковской сферы и сферы услуг.
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