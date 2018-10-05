УБРиР был принят в состав южноуральского «Союза промышленников и предпринимателей»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал участником Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и на заседании правления организации 6 декабря был официально принят в состав объединения. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Свидетельство о вступлении в Союз было вручено вице-президенту — финансовому директору УБРиР Владимиру Слипенькину.



Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что в Челябинской области сегодня клиентов обслуживает 21 отделение УБРиР — это второй из более чем 40 регионов присутствия банка по масштабу филиальной сети. Также около 4 тыс. челябинских предприятий сотрудничают с банком, и доверие со стороны бизнеса растет — с начала 2023 года объем депозитов региональных корпоративных клиентов в УБРиР вырос на четверть.



«Банк готов включиться в работу Союза промышленников и предпринимателей, применяя знания и опыт своих специалистов как из челябинских подразделений, так и головного офиса», — сказал Алексей Долгов.



Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области ведет свою историю с 1993 года и объединяет предприятия, вклад которых в валовой региональный продукт достигает 70%. В состав объединения входят более 120 предприятий разных отраслей — металлургии, машиностроения, ОПК, легкой и пищевой промышленности, банковской сферы и сферы услуг.