УБРиР был принят в состав южноуральского «Союза промышленников и предпринимателей»

УрБК, Магнитогорск, 05.10.2018. В Челябинске под председательством президента СПП Челябинской области, председателя ...06.04.2010 Союз предприятий металлургического комплекса Свердловской области прекращает самостоятельное существование
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2010. Решением общего собрания членов регионального объединения работодателей «Свердловский ...06.04.2010 Союз металлургов Свердловской области влился в Союз промышленников и предпринимателей
Решением общего собрания членов регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз промышленников и ...30.03.2010 Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области пригласил в Трехстороннее партнерство торговые сети и банки
УрБК, Челябинск, 30.03.2010. Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) предложил расширить ...21.12.2009 Председатель Совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский возглавил Свердловское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2009. Новым председателем Свердловского отделения Российского союза промышленников и ...