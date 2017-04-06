Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен Алексей Долгов. Он будет отвечать за коммерческий блок, включающий департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, службу развития региональной сети, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Главным направлением подразделения станет расширение сотрудничества банка с предприятиями всех отраслей экономики. Также будет идти обновление обслуживания частных клиентов и работа над увеличением качества бизнеса за счет укрепления совместной работы розничных и корпоративных подразделений банка.



«Вместе с командой УБРиР нам предстоит достичь многих амбициозных целей, связанных с выводом на новый уровень эффективности всех клиентских служб и филиальной сети банка», — заявил Алексей Долгов.



Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе в качестве регионального руководителя крупнейших кредитных организаций федерального уровня. Получил два высших образования, а также степень MBA в бизнес-школе экономического факультета МГУ им. Ломоносова. Помимо финансовой деятельности, Алексей Долгов долгое время активно участвует в работе значимых межотраслевых объединений и коллегиальных органов: общественных палат Екатеринбурга и Министерства экономики Свердловской области, совета директоров предприятий и организаций Екатеринбурга.



Алексей Долгов входит в состав общественных советов при региональном управлении МЧС России и ГУФСИН России по Свердловской области, а также попечительского совета Уральского государственного университета путей сообщения. В 2021 году был признан «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал» в Екатеринбурге.