Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На пост директора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития ...24.12.2010 Вице-президент ОАО «УБРиР» Алексей Овчинников: По охвату территории и показателям деятельности мы являемся банком федерального значения
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. В рейтинге «Интерфакс-100» подведены итоги работы крупнейших банков России за три ...15.10.2010 Руководитель Сибирского банка ОАО «МДМ Банк» Алексей Санников утвержден в состав Правления
УрБК, Москва, 01.11.2010. Совет директоров ОАО «МДМ Банк» принял решение ввести в состав Правления руководителя ...01.09.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вошло в число 50 лидеров отечественного банковского сектора, обладающих наиболее разветвленной сетью отделений
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Эксперты агентства «РосБизнесКонсалтинг» составили рейтинг самых филиальных банков ...13.03.2009 В ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» прошла встреча корпоративных клиентов банка
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» провело встречу корпоративных клиентов ...