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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 403 дорожных рабочих и 164 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 403 сотрудника коммунальных служб и 164 единицы снегоуборочной техники. Службы благоустройства чистят снег в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В выходные в уборке улиц было задействовано 608 единиц спецтехники и более 1 тыс. дорожных рабочих. На полигоны вывезли более 12 тыс. т снега, для устранения скользкости использовали 259 т реагентов и песка.

В Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие три дня прогнозируется аномально холодная погода. Среднесуточные температуры будут опускаться на 10-17 градусов ниже климатической нормы.
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