На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вывели 403 дорожных рабочих и 164 единицы спецтехники

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УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопадов выведено 410 ...

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выведено 367 дорожных рабочих и 186 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышли 367 сотрудников коммунальных служб и ...

Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышло 407 дорожных рабочих и 167 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 407 коммунальных ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышло 409 дорожных рабочих и 171 единица техники

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышло 409 сотрудников коммунальных служб ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...