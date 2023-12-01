Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 97 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2023 года. Курс ...01.12.2023 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро —на 76 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2023 года. Курс ...10.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2023 года. Курс ...17.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...22.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2023 года. Курс ...