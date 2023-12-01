Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 97 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2023 года. Курс доллара США снизился на 92,52 коп., до 91,64 руб., евро — на 97,22 коп., до 98,84 руб.