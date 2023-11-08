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Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее всего в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля заемщиков моложе 30 лет. Так, за год она выросла на 0,5 процентного пункта (п. п.) и достигла 37,9%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также рост доли был отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 0,4 п. п. (до 33,8%).

В то же время сокращение доли в структуре выданных микрозаймов было выявлено у граждан старше 40 лет. Так, доля заемщиков от 40 до 50 лет снизилась на 0,1 п. п., до 14,8%, старше 50 лет — на 0,8 п. п., до 13,5%.
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