Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%

УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...

Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...

В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...

Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

УрБК, Москва, 02.11.2022. В январе-сентябре 2022 года доля заемщиков от 40 до 50 лет в структуре выданных ...

Доля заемщиков 30-40 лет в структуре выданных потребкредитов в январе-сентябре выросла до 33%

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...