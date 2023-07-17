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В Екатеринбурге приставы арестовали у женщины Hyundai Solaris за долги по налогам и кредитам на сумму 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В Екатеринбурге приставы арестовали у женщины Hyundai Solaris за долги по налогам и кредитам на сумму 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области

Женщина под разными предлогами, ссылаясь на плохое самочувствие, пыталась спасти свою машину от ареста, но в результате транспортное средство было описано, арестовано и эвакуировано на спецстоянку.

Если должница не погасит долг в размере 500 тыс. руб., из которых 290 тыс. руб. — налоговые платежи, остальное — кредитные обязательства, автомобиль будет передан на оценку и реализацию в Росимущество.
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