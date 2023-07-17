В Екатеринбурге приставы арестовали у женщины Hyundai Solaris за долги по налогам и кредитам на сумму 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Октябрьском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУ ФССП России по ...24.04.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado за долги владельца в 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Свердловские судебные приставы арестовали автомобиль руководителя юридического лица ...10.02.2023 У екатеринбуржца арестовали Infiniti из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на сумму свыше 680 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Екатеринбурге у местного жители был арестован автомобиль Infiniti из-за того, что он ...07.11.2022 Екатеринбурженка лишилась автомобиля BMW за долги по кредитам на сумму более 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Судебные приставы разыскали машину BMW и арестовали ее у екатеринбурженки в пользу ...20.09.2018 Судебные приставы арестовали у жительницы Ревды автомобиль BMW X3 за долг по налогам 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW X3, принадлежащий жительнице Ревды, которая ...